Индийские и китайские солдаты вступили в бой в Гималаях, есть раненые
Об этом сообщает The Times Of India со ссылкой на заявление военных.
Бои на перевале НАКа Ла в индийском штате Сикким возобновились 20 января 2021 года после нескольких месяцев относительного затишья.
Индийские военные назвали инцидент "незначительным", его удалось "решить местным командирам соответствии с установленными протоколов".
Источники The Times Of India сообщили, что столкновение в НАКа Ла произошло после того, как китайские военные попытались вторгнуться на территорию Индии. "Обе стороны вызвали подкрепление ... есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем", - сказал источник.
По данным источников India Today , во время боя получили ранения четверо индийских военнослужащих и около 20 китайских солдат.
Об инциденте стало известно на следующий день после того, как Индия и Китай провели девятый раунд переговоров о снижении напряженности на спорных участках границы.
В середине июня 2020 году в результате боевых столкновений вооруженных сил Индии и Китая погибли 20 индийских военнослужащих и неустановленное количество китайских солдат. Правительство Индии обвинил Китай в намерениях построить наблюдательный пункт на линии фактического контроля. Пекин ответил, что индийские военные нарушили границу.
С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалацию в спорном регионе.
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