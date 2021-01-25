Выборы мэра Харькова: Разумков подтвердил, что горсовет предоставил неполный пакет документов
25 января, 2021, 14:15
Парламент получил только часть пакета документов для назначения внеочередных выборов городского головы Харькова
Об этом сообщил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, передает УП .
"Что касается выборов в Харькове, к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должен быть дополнительный материал для того, чтобы Верховная Рада приступила к рассмотрению этого вопроса. На сегодня его нет", - заявил он.
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- Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.
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