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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Харькова: Разумков подтвердил, что горсовет предоставил неполный пакет документов

Выборы мэра Харькова: Разумков подтвердил, что горсовет предоставил неполный пакет документов


фото: korrespondent
Парламент получил только часть пакета документов для назначения внеочередных выборов городского головы Харькова

Об этом сообщил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, передает УП .

"Что касается выборов в Харькове, к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должен быть дополнительный материал для того, чтобы Верховная Рада приступила к рассмотрению этого вопроса. На сегодня его нет", - заявил он.

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  • Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.

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