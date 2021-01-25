Вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое опубликовано на страницах главы государства в соцсетях.
"И еще одна хорошая новость: вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первой вакцины от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Также Зеленский поздравил украинцев с завершением периода жесткого карантина.
"Мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того - выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел", - добавил президент.
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