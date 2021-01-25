Внедрение системы "Рада-4" - единственный действенный способ преодолеть "кнопкодавство" в Верховной Раде, - аналитик

25 января, 2021, 14:24

"Кнопкодавство" в Верховной Раде можно преодолеть только введением системы "Рада-4"

Такое мнение высказал парламентский аналитик Дмитрий Черетун в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV .



"По моему мнению введение системы" Рада-4 "может стать самым действенным методом в борьбе против" кнопкодавства ". Эта система успешно работает в Киевсовете. Она предусматривает регистрацию депутата с помощью именной карточки и в процессе голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. Чтобы сделать невозможным голосование за кого-то, кнопки нужно держать нажатыми все время, пока идет голосование. Пока такая система не задействована в Верховной Раде. Ведь для этого нужны немалые средства и теперь, как говорят парламентарии, на введение такой системы средств не могут выделить в связи с экономической ситуацией в стране. ", - заявил Черетун.



Также парламентский аналитик добавил, что криминализация "кнопкодавства" не работает. Он отметил, что есть множество открытых уголовных дел по "кнопкодавству", но они никак не могут завершиться наказанием.



"К сожалению, все на что смогли парламентарии - это внедрение криминализации за" кнопкодавство ". Но это не работает так как должно быть. Совсем недавно, нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун подала заявление в Генпрокуратуру за "кнопкодавство" в голосовании за назначение министра образования Сергея Шкарлета. И такие случаи не единичны. Мы констатируем, что в Верховной Раде 9-го созыва случаи "кнопкодавства" уменьшились, но искоренить эту проблему, к сожалению, можно только введением действенной системы для персонального голосования. ", - добавил Черетун.

Напомним, народный депутат от Фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил о том, что Офис генпрокурора открыл уголовное дело за "кнопкодавство" при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Активисты движения "Честно" заявили о том, что Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавства против нардепа Иванчука из группы "Доверие"

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