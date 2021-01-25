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Espreso.tvОбществоВ Украине завершился усиленный карантин, с 25 января начинают действовать другие ограничения. ПЕРЕЧЕНЬ

В Украине завершился усиленный карантин, с 25 января начинают действовать другие ограничения. ПЕРЕЧЕНЬ

25 января в Украине возвращаются нормы адаптивного карантина

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателям, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - отметил министр.

Он заявил, что правительству удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.

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"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - добавил Степанов.

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