В Украине завершился усиленный карантин, с 25 января начинают действовать другие ограничения. ПЕРЕЧЕНЬ
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.
"Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателям, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - отметил министр.
Он заявил, что правительству удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.
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"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - добавил Степанов.
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