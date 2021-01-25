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В Украине в течение суток зафиксировано 2516 случаев COVID-19, умерли 63 человека

По состоянию на утро понедельника, 25 января, в Украине зафиксировано 1194328 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 21 924 - летальные, 953297 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 24 января было зафиксировано 2516 новых случаев коронавируса (из них дети - 95, медработники - 87), 63 пациенты умерли, 5783 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 146 случаев;
  • Винницкая область - 67 случаев;
  • Волынская область - 66 случаев;
  • Днепропетровская область - 136 случаев;
  • Донецкая область - 126 случаев;
  • Житомирская область - 122 случая;
  • Закарпатская область - 59 случаев;
  • Запорожская область - 241 случай;
  • Ивано-Франковская область - 238 случаев;
  • Киевская область - 102 случая;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 41 случай;
  • Львовская область - 138 случаев;
  • Николаевская область - 123 случая;
  • Одесская область - 166 случаев;
  • Полтавская область - 84 случая;
  • Ровенская область - 49 случаев;
  • Сумская область - 101 случай;
  • Тернопольская область - 95 случаев;
  • Харьковская область - 51 случай;
  • Херсонская область - 90 случаев;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черкасская область - 68 случаев;
  • Черновицкая область - 160 случаев;
  • Черниговская область - 42 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146)", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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