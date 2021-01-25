В Украине будет лаборатория, которая будет выявлять новые штаммы COVID-19, - Радуцкий
Об этом Радуцкий написал в Facebook.
"По данным ВОЗ, британский штамм коронавирусной болезни выявлен уже в 60 странах мира. Первые исследования этого вида вируса показывают, что он более смертоносный и распространяется быстрее, чем другие штаммы коронавируса", - написал Радуцкий.
Он предположил, что в этом году украинцев ожидают и другие угрозы, новые штаммы или мутации вируса.
"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", - написал Радуцкий.
Председатель комитета отметил, что почти через год после начала пандемии в Украине все еще нет оборудования, которое может проводить секвенирование (выявление новых штаммов) образцов коронавирусной болезни.
"В рамках сотрудничества с ВОЗ Украина периодически отправляет образцы клинических материалов в референс-лаборатории в Лондоне и Берлине. В прошлом году исследования показали, что в Украине зафиксировано 5 штаммов вируса: B1 (самая многочисленная группа вирусов, циркулирующих в Европе, происхождением из Италии), B1.1 (немного отличается по генетической линии от B1), B1.1.1 (циркулирует на территории Европы и Великобритании), B l.5 (одна из самых многочисленных групп вирусов, распространенных в Европе, происхождением из Испании), B2 (вирусы этой группы циркулируют на 6 континентах и в 57 странах мира). Наиболее распространенный вирус - B1, реже других встречается B2 - только в Ивано-Франковской области", - рассказал Радуцкий.
По его словам, в текущем году, по согласованию с ВОЗ, Украина будет отправлять образцы чаще - раз в месяц.
"Эта ситуация является недопустимой. Страна фактически лишена возможности оперативно реагировать на биологические угрозы. В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19", - уверяет председатель профильного парламентского комитета.
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