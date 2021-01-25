В Украине будет лаборатория, которая будет выявлять новые штаммы COVID-19, - Радуцкий

25 января, 2021, 21:00

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19

Об этом Радуцкий написал в Facebook.

"По данным ВОЗ, британский штамм коронавирусной болезни выявлен уже в 60 странах мира. Первые исследования этого вида вируса показывают, что он более смертоносный и распространяется быстрее, чем другие штаммы коронавируса", - написал Радуцкий.

Он предположил, что в этом году украинцев ожидают и другие угрозы, новые штаммы или мутации вируса.

"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", - написал Радуцкий.