В Турцию прибыло 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac

25 января, 2021, 16:39

25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Hurriyet.

В декабре Турция получила 3 млн доз вакцины.

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14 января в стране началась вакцинация препаратом Sinovac и одними из первых получили прививки медики.

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Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что сейчас начнут вакцинировать людей старше 80 лет.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac составит для украинцев 504 гривни.