В Турцию прибыло 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac
25 января, 2021, 16:39
25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Hurriyet.
В декабре Турция получила 3 млн доз вакцины.
Читайте также: В Турцию прибудет еще 10 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac, - Эрдоган
14 января в стране началась вакцинация препаратом Sinovac и одними из первых получили прививки медики.
Читайте также: Вакцина Sinovac эффективна на 50%, - результаты испытаний в трех странах
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что сейчас начнут вакцинировать людей старше 80 лет.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac составит для украинцев 504 гривни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-