 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Турцию прибыло 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac

В Турцию прибыло 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac


фото: reuters
25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Hurriyet.

В декабре Турция получила 3 млн доз вакцины.

Читайте также: В Турцию прибудет еще 10 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac, - Эрдоган

14 января в стране началась вакцинация препаратом Sinovac и одними из первых получили прививки медики.

Читайте также: Вакцина Sinovac эффективна на 50%, - результаты испытаний в трех странах

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что сейчас начнут вакцинировать людей старше 80 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать