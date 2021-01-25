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В Польше на талант-шоу женщина из Донецка исполнила украинскую песню


фото: The Voice Senior - TVP.pl
В Польше талант-шоу The Voice Senior бывшая жительница Донецка Раиса Миштели исполнила песню "Чом ти не прийшов"

Об этом сообщает Укринформ .

Так, во время шоу The Voice Senior 60-летняя украинка спела песню на польском языке "Да здравствует бал" певицы Марыли Родович. Все судьи вернули свои кресла, что означает прохождение к дальнейшему этапу конкурса.

Отмечается, что один из судей попросил женщину выполнить капелла еще одно музыкальное произведение. Поэтому, Миштели спела украинскую композицию "Почему ты не пришел".

Как известно, Раиса Миштеля из Донецка, но сейчас проживает в городе Тыхы на юге Польши.

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