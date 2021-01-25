В педуниверситете им. Драгоманова возмущены антиукраинской позицией профессора Бильченко, но "будут действовать в соответствии с законодательством"

25 января, 2021, 22:59

Преподаватели и студенты Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка, украинцев и Украины как государства

25 января 2021 на официальном сайте вуза появилось соответствующее заявление профсоюзной организации работников НПУ имени М.П. Драгоманова за подписью главы профкома Ивана Горбачука, передает Еспресо.TV.

Коллеги Бильченко считают, что она "в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства". Ее утверждения, по их мнению, "антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова".

Вместе с тем, "несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством".

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"Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвита", на заседании комиссии по академической этике и сборам других представительных и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании ученого совета университета", - отметили в профсоюзной организации.

Возмущены позицией профессора Бильченко и студенты.

Студенческий парламент факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко НПУ имени М. П. Драгоманова обнародовал по этому поводу целое обращение.

"За нами - будущее Украины. Каким оно будет - зависит только от нас. А мы точно не хотим слышать "какая разница". И эта аксиома не требует комментариев.

Очень трудно бороться из года в год нашему университету за первенство среди передовых вузов Украины, а с такими "просветителями" - почти невозможно. Таким преподавателям не место в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова ", - говорят студенты- "драгомановцы".

Мария Прошковская

Между тем украинская художница Мария Прошковская публично прекратила обучение в магистратуре у Бильченко.

"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на 7-м году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи ", - сообщила художница вечером 25 января.

"Я против любой травли, угроз, оценок внешности или постановки виртуальных диагнозов и госпожа Бильченко имеет право на любое мнение, кроме того, что противоречит законодательству Украины как частное лицо, но как преподаватель вуза должен подбирать слова и уважать общество, в котором она живет ", - отметила Прошковского.

Что же касается самой профессора, то, по ее словам, в понедельник, 25 января, она разговаривала с ректором Виктором Андрущенко и тот, как она говорит, увольнять ее "не собирается".

"Увольнять за политические взгляды из универиситета - не его практика", - привела Бильченко слова Андрущенко.

Напомним, после усиления с 16 января 2021 действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появилось свидетельство того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях .

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР".

От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.

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