В ОАЭ открылось посольство Израиля
Об этом сообщает DW.
"Сегодня израильское посольство в Абу-Даби официально открылось - с прибытием главы миссии Эйтана Наэ", - сообщили в МИД Израиля.
В министерстве отметили, что открытие посольства поспособствует "развитию отношений между странами на всех уровнях".
Напомним, что 15 сентября 2020 года в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Формально соглашение получило название Авраамський договор.
У большинства арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключение составляют Египет, который установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.
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