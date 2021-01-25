В ОАЭ открылось посольство Израиля

25 января, 2021, 15:23

В воскресенье, 25 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылось посольство Израиля

Об этом сообщает DW.

"Сегодня израильское посольство в Абу-Даби официально открылось - с прибытием главы миссии Эйтана Наэ", - сообщили в МИД Израиля.

В министерстве отметили, что открытие посольства поспособствует "развитию отношений между странами на всех уровнях".

Напомним, что 15 сентября 2020 года в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Формально соглашение получило название Авраамський договор.

У большинства арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключение составляют Египет, который установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.

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