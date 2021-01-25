В Николаеве пенсионер выпрыгнул из окна больницы: это была его вторая попытка самоубийства
25 января, 2021, 16:04
В Николаеве пенсионер со второй попытки покончил жизнь самоубийством
Об этом сообщают "Николаевские новости".
25 января в Николаеве из окна Больницы скорой медицинской помощи выпал человек.
Медики отказались раскрыть интернет-изданию подробности инцидента без официального обращения к администрации больницы. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция расследует инцидент как самоубийство.
Отмечается, что накануне, 22 января, 72-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением живота и порезанными венами.
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