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Espreso.tvОбществоВ Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за запланированных общественных акций

В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за запланированных общественных акций

25 января Нацполиция вместе с Нацгвардией будут патрулировать в центре Киева из-за запланированных акций протеста под Верховной Радой

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

25 января в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждений. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в полиции

 

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