В Киеве пассажирский автобус сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе: пострадавшего госпитализировали

25 января, 2021, 16:01

ДТП произошло на проспекте Павла Тычины на нерегулируемом пешеходном переходе

Об этом рассказывает "Магнолия-ТВ".

Водитель пассажирского автобуса сказал журналистам, что не успел справиться с управлением: слишком поздно заметил мужчину, который перебегал дорогу. По словам водителя, он нажал на тормоза, но не смог остановить столкновения с пешеходом.

Сбитому мужчине на вид 65-70 лет. Мужчину с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Одна из свидетельниц происшествия в комментариях под новостью на Facebook отметила, что водитель ехал довольно быстро, а удар был мощным. По словам женщины, мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии.

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