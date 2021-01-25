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Espreso.tvОбществоВ Конотопе по предварительным данным победил экс-мер от "Свободы" Семенихин, - "Честно"

В Конотопе по предварительным данным победил экс-мер от "Свободы" Семенихин, - "Честно"


фото: chesno.org
24 января на выборах городского головы Конотопа победил представитель "Свободы" Артем Семенихин

Об этом сообщает движение " Честно ".

По информации всеукраинского движения "Честно", к закрытию участков в 20:00 явка составила 30,8%.

"Всего за нового мэра города проголосовали 18 516 человек. Большинство голосов собрал Артем Семенихин. Сейчас" Свобода "в совете Конотопа 11 из 38 мандатов", - отметили в "Честно".

Отмечается, что Семенихин таким чинов стал 19 избранным городским головой от ВО "Свобода" в Украине.

Напомним, Семенихин уже становился мэром Конотопа в 2015 году. Однако на выборах в 2020 году проиграл самовыдвиженцу Александру Луговому, который умер от COVID-19 после избрания.

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