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В Карпатах выпало до 98 см снега, - спасатели


фото: Василь Фіцак
25 января Карпаты засыпало снегом: больше выпало на горе Пожежевская - до 98 см

Об этом рассказывает Официальная страница Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

"На горе Пожижевская температура воздуха составляет -0-8, ветер. Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен", - говорится в сообщении.

В то же время, на горе Плай температура воздуха составляет 1,5 ° С, ветер юго-восточный 8-10 м / с. Кроме интенсивного снега наблюдается снегопад. Высота снежного покрова составляет 25-61 см, снег свежий, Пылеобразный, умеренно закреплен.

На Драгобрате 0,7 градуса тепла, мокрый снег иметель.Высота снежного покрова составляет 70 см.

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