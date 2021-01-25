В ГСЧС предупредили о сильных снегопадах на западе Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, 25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значений дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значений снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).
В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.
"По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - добавили спасатели.
В ГСЧС отметили, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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