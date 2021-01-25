В Египте началась массовая вакцинация от коронавируса
25 января, 2021, 14:35
В воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса
В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID, сообщает Reuters.
В декабре Египет получил первую партию COVID-вакцин китайской фармацевтической компании Sinopharm.
При этом, Египет получит 40 млн доз препаратов через альянс вакцин ГАВИ для 20 млн человек.
Напомним, в середине декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну . Теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.
Общее количество инфицированных коронавируса в мире превысило 99 млн человек.
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