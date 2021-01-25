25 января, 2021, 14:35

В воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса

В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID, сообщает Reuters.

В декабре Египет получил первую партию COVID-вакцин китайской фармацевтической компании Sinopharm.

При этом, Египет получит 40 млн доз препаратов через альянс вакцин ГАВИ для 20 млн человек.

Напомним, в середине декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну . Теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.

Общее количество инфицированных коронавируса в мире превысило 99 млн человек.

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