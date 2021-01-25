В Черное море вошел военный корабль США
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Отмечается, танкер Laramie зашел в Черное море для заправки эсминца Donald Cook.
Как сообщается, что "поработать Laramie в Черное море будет способствовать укреплению стабильности в регионе благодаря своей способности пополнять запасы горючего кораблей в море".
Возможности дозаправки Laramie позволяют эсминцу Donald Cook, находящемуся на службе в течение длительного времени, продолжать работу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продлевать время патрулирования перед возвращением в порт приписки.
В пресс-службе добавили, что "это первый случай в этом году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море".
По словам командора оперативной группы 65 Джозефа Гальяно, "логистические возможности имеют решающее значение для передовых операций в таких местах, как Черное море. Присутствие кораблей имеет большое значение, когда она постоянна, и дозаправка в море делает это реальностью".
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