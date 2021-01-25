В Черкасской области под лед провалились двое взрослых и ребенок, их ищут

25 января, 2021, 09:37

В воскресенье, 24 января, в Черкасской области во время рыбалки на р. Днепр под лед провалились три человека - двое взрослых и ребенок 2010 г.р.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

Происшествие произошло в 16:30 в с. Бучак Каневского района. Люди находились на расстоянии 250 м от берега и, по словам свидетелей, провалились под лед.

По состоянию на утро 25 января продолжаются поисковые работы. Судьба рыбаков пока остается неизвестной, по предварительным данным, они утонули.

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