В Черкасской области под лед провалились двое взрослых и ребенок, их ищут
25 января, 2021, 09:37
В воскресенье, 24 января, в Черкасской области во время рыбалки на р. Днепр под лед провалились три человека - двое взрослых и ребенок 2010 г.р.
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .
Происшествие произошло в 16:30 в с. Бучак Каневского района. Люди находились на расстоянии 250 м от берега и, по словам свидетелей, провалились под лед.
По состоянию на утро 25 января продолжаются поисковые работы. Судьба рыбаков пока остается неизвестной, по предварительным данным, они утонули.
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