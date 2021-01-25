В Австрии в общественных местах теперь можно находиться только в FFP2-масках

25 января, 2021, 18:44

25 января в Австрии начало действовать правило об обязательном ношении в магазинах и общественном транспорте масок типа FFP2

Об этом сообщает Укринформ.

Требование было введено, учитывая угрозу распространения в стране британской и южноафриканской мутаций коронавируса.

Все, кто старше 14 лет, обязаны носить именно этого типа маски.

Обязательное ношение FFP2-масок вводится также при посещении больниц, админзданий, заведений общественного питания, работающих на вынос.

Большинство супермаркетов пообещали выдавать покупателям бесплатно маски типа FFP2 в первую неделю. Также маску можно будет приобрести по цене 59 евроцентов.

Кроме того, в стране начало действовать требование о дистанции в 2 метра между людьми в общественных местах.