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Espreso.tvСпортУкраинский боец подписал контракт с UFC

Украинский боец подписал контракт с UFC


фото: Getty Images
Украинский боец Денис Бондарь подписал контракт с UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WWFC_MMA в instagram.

Уже 6 февраля на турнире Fight Night 184 украинец дебютирует в UFC. Денис Бондарь встретится в октагоне с американцем Оди Осборном.

28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC. Украинец является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На профессиональном уровне провел 13 поединков, одержал 12 побед.

 

 

 

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