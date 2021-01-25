Украинский боец подписал контракт с UFC

25 января, 2021, 16:40

Украинский боец Денис Бондарь подписал контракт с UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WWFC_MMA в instagram.

Уже 6 февраля на турнире Fight Night 184 украинец дебютирует в UFC. Денис Бондарь встретится в октагоне с американцем Оди Осборном.

28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC. Украинец является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На профессиональном уровне провел 13 поединков, одержал 12 побед.