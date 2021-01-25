Украинская власть весной 2014 года рассматривала возможность подачи воды в оккупированный Крым, - Радио Свобода

25 января, 2021, 15:08

В 2014 году украинская власть рассматривала возможность поставки воды в оккупированный Россией Крым

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документы Андрея Сенченко, который выполнял обязанности заместителя главы Администрации президента Украины.

28 марта 2014 года после непризнанного крымского "референдума" - у тогдашнего вице-премьера, министра регионального развития Владимира Гройсмана состоялось совещание по вопросам работы Северо-Крымского канала.

Во втором пункте протокола совещания речь шла о поручении Госводагентству "безотлагательно обеспечить бесперебойную подачу воды по Северо-Крымскому каналу" и "в однодневный срок направить письма субъектам хозяйствования Автономной Республики Крым с предложением заключить договора с Управлением Северо-Крымского канала на поставку воды и определение условий проведения расчетов за нее".

Экс-глава Госводагентства Василий Сташук заявил, что Кабмин готовился поставлять воду оккупированном Крыму.

"Я знаю, что была комиссия, которая заседала по поводу тарифа на случай подачи воды. Кажется, там была или гривня, или две гривни (стоимость услуги за поставку одного кубометра воды, - ред.)", - рассказал Сташук.

8 мая 2014 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил акционировать Северо-Крымский канал.

"Прошу проработать вопрос о возможности создания публичного акционерного общества, доля государства в уставном капитале которого составляет 100%, на базе имущества Управления Северо-Крымского канала.", - говорится в поручении за подписью Яценюка

Радио Свобода направило запрос экс-премьеру и получило ответ от его пресс-службы.

"Государственное агентство водных ресурсов Украины как центральный орган исполнительной власти, действия которого координировались Кабинетом министров во главе с Арсением Яценюком, ограничило поставки воды в Крым в апреле 2014 года. 13 мая 2014 года Госагентство водных ресурсов официально сообщило, что прекратило поставки воды в Крым. Указанные действия правительства являются фактами, свидетельствующими о реальной позиции и действиях Арсения Яценюка в этом вопросе. Любые предположения, домыслы и фантазии каго-либо о каких-то других намерениях премьер-министра Яценюка являются личными предположениями, домыслами и фантазиями отдельных лиц", - ответили у экс-премьера.

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