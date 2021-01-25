Украинская команда NAVI победила на престижном киберспортивном турнире

25 января, 2021, 11:30

В гранд-финале BLAST Premier Global Final украинская команда NAVI победила Astralis из Дании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

NAVI обыграли Astralis на двух картах видеоигры CS: GO. Украинская команда оказалась сильнее датчан на Nuke (16:12) и Inferno (16: 5).

За победу на турнире NAVI получили $ 600 тыс. Долларов. Игроки Astralis заработали $ 200 тыс. За второе место. Украинский снайпер Navi Александр s1mple Костылев признан лучшим игроком турнира.

Следующим турниром для NAVI станет весенний BLAST Premier. Групповой раунд сезона 2021 стартует 4 февраля.

11 сентября соучредитель украинской организации Natus Vincere Александр Кохановский рассказал о планах построить киберспортивную арену в Киеве за $ 40 млн.