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Espreso.tvСпортУкраинская команда NAVI победила на престижном киберспортивном турнире

Украинская команда NAVI победила на престижном киберспортивном турнире


фото: twitter.com/natusvincere
В гранд-финале BLAST Premier Global Final украинская команда NAVI победила Astralis из Дании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

NAVI обыграли Astralis на двух картах видеоигры CS: GO. Украинская команда оказалась сильнее датчан на Nuke (16:12) и Inferno (16: 5).

За победу на турнире NAVI получили $ 600 тыс. Долларов. Игроки Astralis заработали $ 200 тыс. За второе место. Украинский снайпер Navi Александр s1mple Костылев признан лучшим игроком турнира.

Следующим турниром для NAVI станет весенний BLAST Premier. Групповой раунд сезона 2021 стартует 4 февраля.

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