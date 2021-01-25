Украинская команда NAVI победила на престижном киберспортивном турнире
25 января, 2021, 11:30
В гранд-финале BLAST Premier Global Final украинская команда NAVI победила Astralis из Дании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
NAVI обыграли Astralis на двух картах видеоигры CS: GO. Украинская команда оказалась сильнее датчан на Nuke (16:12) и Inferno (16: 5).
За победу на турнире NAVI получили $ 600 тыс. Долларов. Игроки Astralis заработали $ 200 тыс. За второе место. Украинский снайпер Navi Александр s1mple Костылев признан лучшим игроком турнира.
Следующим турниром для NAVI станет весенний BLAST Premier. Групповой раунд сезона 2021 стартует 4 февраля.
- 11 сентября соучредитель украинской организации Natus Vincere Александр Кохановский рассказал о планах построить киберспортивную арену в Киеве за $ 40 млн.
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