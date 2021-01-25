Украина и Вьетнам возобновят работу на соглашением о зоне свободной торговли

25 января, 2021, 14:15

Украина и Вьетнам договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле с Вьетнамом. В идеале этого года выйдем и на формальный переговорный процесс", - написал Качка.

Он отметил, что Вьетнам является четвертой крупнейшей экономикой Азии с почти стомиллионным населением. Государство является одним из лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В прошлом году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% до $ 644 650 000. Экспорт Украины при этом вырос на 92% до $ 184, 5 млн.

Качка добавил, что большая часть импорта из Вьетнама - это электроника и механическое оборудование. В то же время львиная доля украинского экспорта во Вьетнам - зерновые.

Кроме того, отметил Качка, Вьетнам заинтересован в промышленной и научной сотрудничества, а также промышленной кооперации. Государства также завершают заключения межведомственных соглашений по ветеринарии и карантина растений, которые помогут нарастить экспорт растительного и животного продукции во Вьетнам.