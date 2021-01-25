У жителя Львовщины обнаружили хантавирус
Об этом ZAXID.NET сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко.
Она отметила, что мужчина жаловался на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах. Лабораторные анализы подтвердили диагноз "хантавирусная инфекция".
Врач сообщила, что это первый случай заражения хантавирусом на Львовщине.
По ее словам, где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Он мог инфицироваться от крыс, которые являются переносчиками хантавируса.
Справка: хантавирус впервые удалось изолировать в 1976 году. Он получил название от реки Хантаан в Южной Корее, где во время Корейской войны в 1950-х произошла большая вспышка загадочной болезни.
Носителями вируса являются грызуны. Люди могут заразиться через контакты с крысами, попадание в дыхательные пути или пищеварительную систему выделений зараженных животных. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.
Заражение хантавирусом проявляется преимущественно в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
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