У жителя Львовщины обнаружили хантавирус

25 января, 2021, 18:52

В Дрогобычском районе Львовской области обнаружили хантавирус у мужчины, состояние больного удовлетворительное

Об этом ZAXID.NET сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко.

Она отметила, что мужчина жаловался на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах. Лабораторные анализы подтвердили диагноз "хантавирусная инфекция".

Врач сообщила, что это первый случай заражения хантавирусом на Львовщине.

По ее словам, где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Он мог инфицироваться от крыс, которые являются переносчиками хантавируса.

Справка: хантавирус впервые удалось изолировать в 1976 году. Он получил название от реки Хантаан в Южной Корее, где во время Корейской войны в 1950-х произошла большая вспышка загадочной болезни.

Носителями вируса являются грызуны. Люди могут заразиться через контакты с крысами, попадание в дыхательные пути или пищеварительную систему выделений зараженных животных. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.

Заражение хантавирусом проявляется преимущественно в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

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