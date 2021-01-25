У Трампа отрицали намерение создать новую партию

25 января, 2021, 08:51

Советник 45-го президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что Трамп не планирует создавать новую партию

Об этом сообщает CNN .

По словам Миллера, Трамп "четко заявил, что его цель - отвоевать Палату (Палату представителей Конгресса США - ред.) и Сенат для республиканцев в 2022 году".

"Нет ничего, активно планируется об усилиях вне этого", - добавил Миллер.

Издание отмечает, что ранее несколько советников Трампа подтвердили информацию о его желании создать третью партию, однако его якобы отказали от этой идеи как от несерьезной. Один из советников отдельно сообщил изданию, что Трамп десятилетиями говорил о создании третьей партии.

Напомним, 25 января в Сенат 25 должны передать дело о втором импичмент Трампа за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии.

Ранее, 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

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