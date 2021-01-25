У одного из лидеров ОПЗЖ Бойко "проукраинская позиция почти по всем вопросам", - Арахамия

25 января, 2021, 15:58

Об этом он заявил в интервью изданию Фокус.

На вопрос журналиста о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в общении, Арахамия ответил: "Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину".

По словам Арахамии, во фракции ОПЗЖ он чаще всего общается с Бойко, Виктором Медведчуком и Сергеем Левочкиным.