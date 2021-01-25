У одного из лидеров ОПЗЖ Бойко "проукраинская позиция почти по всем вопросам", - Арахамия
25 января, 2021, 15:58
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко имеет "проукраинскую позицию почти по всем вопросам"
Об этом он заявил в интервью изданию Фокус.
На вопрос журналиста о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в общении, Арахамия ответил: "Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину".
По словам Арахамии, во фракции ОПЗЖ он чаще всего общается с Бойко, Виктором Медведчуком и Сергеем Левочкиным.
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