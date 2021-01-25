Тройное столкновение авто на трассе Киев - Чоп: погибли два человека
25 января, 2021, 20:37
На Львовщине произошло ДТП с участием трех транспортных средств
Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад"
В населенном пункте Дубина произошла авария с участием трех машин. Два человека погибли, предварительно четверо травмированных.
Движение частично затруднено. Патрульные обеспечивают реверсивное движение.
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