Тройное столкновение авто на трассе Киев - Чоп: погибли два человека

25 января, 2021, 20:37

На Львовщине произошло ДТП с участием трех транспортных средств

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад"

В населенном пункте Дубина произошла авария с участием трех машин. Два человека погибли, предварительно четверо травмированных.

Движение частично затруднено. Патрульные обеспечивают реверсивное движение.

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