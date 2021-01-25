Троянский конь Путина, - Зисельс о российском проекте мемориала Бабьего Яра

25 января, 2021, 19:58

В Украине обострилось противостояние между двумя проектами мемориализации Бабьего Яра, и российский - частный, он подложен президентом РФ Владимиром Путиным

Такое мнение высказал на пресс-конференции диссидент, участник инициативной группы "Первого декабря", сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс, сообщает Укринформ.

"Мы имеем дело с двумя разными концептуальными подходами. Украинский подход - как производная украинской культуры и политики памяти, - который вырабатывается уже последние 30 лет. Это украинский взгляд на историю, как свою, так и того, что было вокруг Украины. Второй подход - российского проекта, - который не обращает внимание на такие "мелочи", как традиции разных народов, религиозные, народные, который идет очень грубо к своей цели, что только подтверждает мою мысль о том, что это троянский конь, которого Путин подкладывает в Украину, и мы потом будем долго чухать затылки, что делать с тем, если это действительно произойдет - строительство, которое они планируют", - сказал Зисельс.

Он добавил, что проект выходит из русской культуры и политики памяти.

"Больше из политики, чем из культуры, - так называемого победобесия, которое Путин в последнее десятилетие провозглашает на всех перекрестках, где он имеет возможность выступать, - это роль Советского Союза в победе, роль советской армии, будто бы больше никто не воевал с нацизмом", - отметил Зисельс.

Зисельс отметил, что в условиях гибридной войны Россия вкладывает огромные средства в информационный фронт, для того чтобы мир понял, что Украина достойна судьбы, которую назначила Россия, - что такого народа нет.

Он напомнил, что 2020 год ознаменовался обострением конфликта. Сначала это было связано с тем, что художественным руководителем российского проекта был назначен Илья Хржановский. И большая часть культурной элиты Украины выступила против.

"В апреле было письмо, подписанное деятелями культуры, против Хржановского и его управления в этом проекте. В мае появилось очень большое письмо, за 750 подписями, в поддержку украинского проекта против российского. Власть не обратила на это никакого внимания. Это письмо пошло к президенту, но ответ был очень формальный, от офиса президента, они просто отмахнулись от подписей 750 представителей научной и культурной элиты Украины. И потом, в июле, Зеленский поддержал российский проект, сказал, что это очень хорошо", - отметил Зисельс.