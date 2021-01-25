Трансгендеры могут проходить военную службу в армии США, - Байден

Об этом сообщает Reuters.

"Разрешить всем квалифицированным американцам служить своей стране в военной форме - это лучше для военных и лучше для страны, так как объединенные силы - более эффективная сила. Проще говоря, это правильно и соответствует нашим национальным интересам", - говорится в заявлении Белого дома .

Данный указ "немедленно запрещает недобровольные увольнения, а также отказ в продолжении военной службы на основании гендерной самоидентификации или по обстоятельствам, связанным с гендерной самоидентификацией".

Таким образом, "сегодняшний исполнительный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года", которые запрещали службу трансгендеров в армии США.

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