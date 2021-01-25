 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирТрансгендеры могут проходить военную службу в армии США, - Байден

Трансгендеры могут проходить военную службу в армии США, - Байден


фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Джо Байден позволил трансгендерам служить в вооруженных силах США

Об этом сообщает Reuters.

Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры имеют возможность проходить военную службу в армии страны

"Разрешить всем квалифицированным американцам служить своей стране в военной форме - это лучше для военных и лучше для страны, так как объединенные силы - более эффективная сила. Проще говоря, это правильно и соответствует нашим национальным интересам", - говорится в заявлении Белого дома .

Данный указ "немедленно запрещает недобровольные увольнения, а также отказ в продолжении военной службы на основании гендерной самоидентификации или по обстоятельствам, связанным с гендерной самоидентификацией".

Таким образом, "сегодняшний исполнительный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года", которые запрещали службу трансгендеров в армии США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать