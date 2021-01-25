Сутки в зоне ООС: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины - били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

25 января, 2021, 07:43

В воскресенье, 24 января, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи населенных пунктов Пески и Южное захватчики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

24 января боевых потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

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