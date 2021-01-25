Суд закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий
25 января, 2021, 16:19
Кассационный административный суд Верховного Суда закрыл дело о переименовании Кировограда
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе суда.
"Коллегия судей постановила закрыть производство по делу о переименовании Кировограда", - заявила сотрудница суда.
Полный текст решения обнародуют в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате суда.
Народный депутат от ОПЗЖ Сергей Ларин обжаловал в Кассационном админсуде переименование города.
- В 2016 году Рада изменила название областного центра на Кропивницкий.
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