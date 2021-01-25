Стрельба в Княжичах: обвиняемый по делу получил руководящую должность в полиции Киева, - Слідство.Інфо

25 января, 2021, 17:20

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, получил должность заместителя начальника Днепровского управления полиции Киева

Соответствующую информацию Национальная полиция предоставила в ответе на запрос Слідства.Інфо.

"Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Как известно, Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет дело фактически не расследуют.

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи, Броварского района Киевской области, в результате перестрелки между сотрудниками госохраны и полиции погибли правоохранители.

Тогда уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей, которая системно грабила дома киевлян и жителей Киевской области. В ту ночь сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.

Однако, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, из-за "трагической цепи случайностей" произошло несчастье: в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация, на место прибыл наряд госслужбы охраны, который ошибочно задержал двух полицейских разведчиков. После этого туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД, у которых произошла смертельная перестрелка со службой охраны.

В 2019 году Генпрокуратура завершила досудебное расследование по перестрелке в с. Княжичи, в результате чего погибли 4 полицейских.

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