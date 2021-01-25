SpaceX в ближайшие часы запустит прототип межпланетного корабля Starship
Прямая трансляция запуска ведется на канале NASASpaceflight.
Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 км и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.
Дороги вокруг космодрома SpaceX перекрыты до 2:00 26 января по киевскому времени, а следовательно, запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.
Starship SN9 установлен на пусковом комплексе возле городка Бока Чика в штате Техас.
Отметим, что 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управление ракетой при посадке прошли удачно, но из-за недостаточного давления топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.
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