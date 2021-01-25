SpaceX в ближайшие часы запустит прототип межпланетного корабля Starship

25 января, 2021, 22:56

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX запланировала осуществить запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship

Прямая трансляция запуска ведется на канале NASASpaceflight.

Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 км и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Дороги вокруг космодрома SpaceX перекрыты до 2:00 26 января по киевскому времени, а следовательно, запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.

Starship SN9 установлен на пусковом комплексе возле городка Бока Чика в штате Техас.

Отметим, что 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управление ракетой при посадке прошли удачно, но из-за недостаточного давления топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

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