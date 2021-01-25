Соратники Навального объявили дату новых акций протеста

25 января, 2021, 16:03

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что новые акции в поддержку российского оппозиционера пройдут 31 января

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", - отметил Волков.

"Куда идти? В тех городах, где есть штабы, - предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов - поможем скоординировать маршруты на месте. Рекомендуем выбирать длинные маршруты с завершением на главной площади города", - пишет он.

31 января, 12:00.

Все города России.

За свободу для Навального.

За свободу для всех.

За справедливость.



Все подробности сегодня позже. - Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 25, 2021

В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb