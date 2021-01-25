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Espreso.tvОбществоСоратники Навального объявили дату новых акций протеста

Соратники Навального объявили дату новых акций протеста


фото: reuters
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что новые акции в поддержку российского оппозиционера пройдут 31 января

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", - отметил Волков.

"Куда идти? В тех городах, где есть штабы, - предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов - поможем скоординировать маршруты на месте. Рекомендуем выбирать длинные маршруты с завершением на главной площади города", - пишет он.

В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

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