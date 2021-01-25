Соратники Навального объявили дату новых акций протеста
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", - отметил Волков.
"Куда идти? В тех городах, где есть штабы, - предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов - поможем скоординировать маршруты на месте. Рекомендуем выбирать длинные маршруты с завершением на главной площади города", - пишет он.
31 января, 12:00.- Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 25, 2021
Все города России.
За свободу для Навального.
За свободу для всех.
За справедливость.
Все подробности сегодня позже.
В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
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