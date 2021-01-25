СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях

25 января, 2021, 14:49

Киберспециалисты Службы безопасности пресекли деятельность управляемой с РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

В СБУ рассказали, что по заданию кураторов из РФ злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, разжигание межнациональной розни.

Так, в Днепропетровской нашли установили уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "Украинская фашистов". Во время обыска у него изъята компьютерная техника и средства связи.

На Херсонщине правоохранители задержали жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призвал к присоединению центральных, южных и восточных областей к России.

Агитатор из города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, где призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

В Полтавской области пресекли деятельность женщины, которая пропагандировала сепаратизм. Жительница города Верхние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали более 100 тыс. пользователей.

Киберспециалисты отмечают, что активизация сети совпадает с "тарифными протестами".

Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили им о подозрении.