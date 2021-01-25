СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
В СБУ рассказали, что по заданию кураторов из РФ злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, разжигание межнациональной розни.
Так, в Днепропетровской нашли установили уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "Украинская фашистов". Во время обыска у него изъята компьютерная техника и средства связи.
На Херсонщине правоохранители задержали жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призвал к присоединению центральных, южных и восточных областей к России.
Агитатор из города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, где призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины.
В Полтавской области пресекли деятельность женщины, которая пропагандировала сепаратизм. Жительница города Верхние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали более 100 тыс. пользователей.
Киберспециалисты отмечают, что активизация сети совпадает с "тарифными протестами".
Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи объявили им о подозрении.
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