Россия впервые планирует провести на оккупированном Донбассе свой экзамен для школьников
25 января, 2021, 18:01
Россия в этом году может впервые провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в оккупированном Донбассе
Об этом сообщает ТАСС.
Выпускники школ на оккупированном Донбассе до этого сдавали ЕГЭ, выезжая в Ростовскую область. Но в этом году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.
ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее "Престиж" (Макеевка), лицее "Лидер" (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк).
Отметим, что ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации.
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