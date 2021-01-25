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Россия впервые планирует провести на оккупированном Донбассе свой экзамен для школьников

Россия в этом году может впервые провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в оккупированном Донбассе

Об этом сообщает ТАСС.

Выпускники школ на оккупированном Донбассе до этого сдавали ЕГЭ, выезжая в Ростовскую область. Но в этом году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.

ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее "Престиж" (Макеевка), лицее "Лидер" (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк).

Отметим, что ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации.

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