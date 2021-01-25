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Espreso.tvЭкономикаРезкий рост контрабанды ТВЕНов создает проблемы для правоохранителей и экономической безопасности Украины, - эксперт

Резкий рост контрабанды ТВЕНов создает проблемы для правоохранителей и экономической безопасности Украины, - эксперт


фото: sfs.gov.ua
Контрабандные китайские табачные изделия для электрического нагрева с надписями "Только для продажи дьюти-фри" активно продаются в восточной Украине - от киосков Запорожья до пивных магазинах Никополя

В течение недели резко возросло количество случаев выявления контрабандных табачных изделий для электронного нагрева в различных регионах Украины.

СМИ уже сообщали об обнаружении нескольких точек продаж контрабандных ТВЕНов в отдельных районных центрах Киевской области. Теперь поступает информация о массовых продажах китайских контрабадных ТВЕНов на востоке Украины - в Запорожской и Днепропетровской областях.

Эта тенденция может иметь негативное влияние на национальную безопасность страны - в т.ч. финансовую безопасность, борьбу с организованной преступностью и на общественное здоровье - уверен заместитель председателя Центра евроатлантической безопасности Тарас Жовтенко, пишут " Украинские новости ".

- Вот, например, фотофиксация из города Запорожье. Проспект Юбилейный. Контрабандную продукцию продают прямо с витрин киосков. Это китайская продукция - марка ТС. Предупреждение на английском языке, никаких акцизных марок - это явно контрабанда. И стоит существенно дешевле легальные товары - 52 гривны - объясняет Тарас Жовтенко.

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Китайские контрабандные ТВЕНы МС в запорожских киосках продают по 52 грн. за пачку - предупредительные надписи на английском, никаких акцизных марок

Контрабандная продукция этой же марки присутствует и в соседней Днепропетровской области.

- А вот в городе Никополь уже появились целые сети продаж контрабандных ТВЕНов. Интересно, что здесь продают их в киосках, а в сетях пивных магазинов - и в спальных районах, и возле автовокзала. Показательно, что на контрабандном товаре есть надписи For Duty Free Sale Only. Каким образом товар, предназначенный якобы для магазинов беспошлинной торговли в аэропортах и на границе, оказался в пивных магазинах Никополя - это интересный вопрос для наших таможенников и правоохранителей - уверен Тарас Жовтенко.

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Верхняя полка в пивных магазинах Павлограда - место для контрабанды. Надпись на пачке - For Duty Free Sale Only - означает, что такие сигареты могут продаваться только в аэропорту или на государственной границе

К тому же, эксперт отмечает, что продажа контрабандных китайских ТТВЕНов резко активизировалась не только в киосках и магазинах, но также и сети Интернет.

- Сначала контрабандные ТВЕНы начали активно продвигать через торговые интернет-площадки, но теперь даже более активно их продвигают через Телеграмм-каналы. Фактически продавцы контрабандных ТВЕНов взяли на вооружение тактику продавцов наркотических веществ - объясняет Тарас Жовтенко.

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Такие сообщения торговцы контрабандными китайскими ТВЕНами рассылают через Телеграмм-каналы

По мнению эксперта, такая активизация контрабанды ТВЕНов связана с недавним резким (сразу в 4,2 раза) повышением акцизов на ТВЕНы. При этом эксперт напоминает, что по нормам Уголовного кодекса Украины, контрабанда Твена и других табачных изделий до сих пор не является уголовным преступлением.

- Такая ситуация создает существенные риски для национальной безопасности страны. Начнем с организованной преступности. По данным Европейского бюро предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), организованная преступность активно зарабатывает на контрабанде табачных изделий. Соответственно, расширение источников финансирования организованной преступности повлияет на количество других преступлений - уверен Тарас Жовтенко.

Также, по мнению эксперта, кардинальное расширение присутствия нелегальной китайской табачной продукции на украинском рынке может нести дополнительные риски для общественного здоровья из-за нехватки контроля качества этой продукции.

- И, наконец, отсутствие акцизных марок на таких товарах свидетельствует только об одном - ни акциз, ни НДС с этой продукции в государственный бюджет Украины не уплачиваются. Что на фоне финансового кризиса создаст дополнительные проблемы для выполнения госбюджета страны, финансирование зарплат, социальных выплат, поддержки медицины, образования, вооруженных сил стран - объясняет заместитель председателя Центра евроатлантической безопасности, кандидат наук Тарас Жовтенко.

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