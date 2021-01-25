"Занимайтесь тем, что у вас получается": в подарок Зеленскому активисты принесли под ОПУ пианино

25 января, 2021, 18:35

В день рождения президента Владимира Зеленского активисты в качестве подарка принесли под здание Офиса президента пианино

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

25 января, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского, под ОПУ прошла акция-перформанс с поздравлением.

"Пусть сыграет на бис", - отметили активисты.

Так, они принесли под Офис президента пианино в честь номера "Квартала 95" с участием Зеленского.

"Сегодня день рождения у пана президента Зеленского. У нас для него есть подарок. Хотим ему пожелать никогда не занимать чужое место и заниматься тем, к чему у тебя есть талант. Пан Зеленский, занимайтесь тем, что у вас получается. С днем рождения", - подчеркнули активисты.

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