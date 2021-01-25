 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Иллюзий нет, но приглашение отправим": Кулеба о присоединении РФ к "Крымской платформе"

"Иллюзий нет, но приглашение отправим": Кулеба о присоединении РФ к "Крымской платформе"

Украина намерена пригласить РФ присоединиться к "Крымской платформе"

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение РФ присоединиться к "Крымской платформе" и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - заявил Кулеба.

Он заявил, что ответ РФ будет отрицательным.

"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение, он будет отрицательным, но такое приглашение мы отправим", - добавил министр.

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в России  очень нервно" реагируют на инициированную Украиной "Крымскую платформу" для деоккупации полуострова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-анал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать