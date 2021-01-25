"Иллюзий нет, но приглашение отправим": Кулеба о присоединении РФ к "Крымской платформе"
25 января, 2021, 15:24
Украина намерена пригласить РФ присоединиться к "Крымской платформе"
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
"Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение РФ присоединиться к "Крымской платформе" и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - заявил Кулеба.
Он заявил, что ответ РФ будет отрицательным.
"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение, он будет отрицательным, но такое приглашение мы отправим", - добавил министр.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в России очень нервно" реагируют на инициированную Украиной "Крымскую платформу" для деоккупации полуострова.
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