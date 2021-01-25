"Смерть врагам": из-за скидок для русскоязычных в Мариуполе разрисовали ветклинику

Об этом сообщила Нацполиция.

"Неустановленные лица разрисовали стены здания и сломали вывеску", - говорится в сообщении.

Накануне события ветеринар центра ветеринарной помощи "Западный" Галина Лекунова несколько дней назад в Facebook выразила недовольство вступлением в силу норм языкового закона об использовании государственного языка в сфере услуг.

Она разместила сообщение, в котором анонсировала "бессрочную акцию" со скидкой 50% для тех клиентов, которые будут просить их обслуживать на русском языке.

24 января она разместила видео, где видно, что фасад здания разрисован краской. Там заметно надписи: "Смерть врагам", "Дальше больше", "Последнее предупреждение".

"Новости Донбасса" передают, что тех, кто оставил надписи на фасаде, Лекунова назвала "языковыми борцами с котятами и щенками". То, что произошло, она связывает с реакцией на ее публикацию в Facebook, которая вызвала возмущение у националистически настроенных пользователей.