"Смерть врагам": из-за скидок для русскоязычных в Мариуполе разрисовали ветклинику
Об этом сообщила Нацполиция.
"Неустановленные лица разрисовали стены здания и сломали вывеску", - говорится в сообщении.
Накануне события ветеринар центра ветеринарной помощи "Западный" Галина Лекунова несколько дней назад в Facebook выразила недовольство вступлением в силу норм языкового закона об использовании государственного языка в сфере услуг.
Она разместила сообщение, в котором анонсировала "бессрочную акцию" со скидкой 50% для тех клиентов, которые будут просить их обслуживать на русском языке.
24 января она разместила видео, где видно, что фасад здания разрисован краской. Там заметно надписи: "Смерть врагам", "Дальше больше", "Последнее предупреждение".
"Новости Донбасса" передают, что тех, кто оставил надписи на фасаде, Лекунова назвала "языковыми борцами с котятами и щенками". То, что произошло, она связывает с реакцией на ее публикацию в Facebook, которая вызвала возмущение у националистически настроенных пользователей.
Пресс-служба полиции Мариуполя начала досудебное расследование по статье о хулиганстве по факту инцидента с фасадом здания. Личности злоумышленников устанавливаются.
А 25 января Лекунова написала новое сообщение, в котором решила извиниться.
"Ну что, народ, настало время для поста с извинениями. Правда немного не теми, которые от меня ждет толпа, что травила меня. Прежде всего, я искренне прошу прощения у владельцев помещения, которое я арендую. Это абсолютно мирные граждане Украины, которые не разделяют моих взглядов, но их имуществу нанесен ущерб по моей вине...", - написала она.
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