"Монтаж и компиляция": Путин впервые прокомментировал фильм Навального о своем дворце

25 января, 2021, 15:36

Президент России Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком

Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье, сообщает ВВС.

"Ничего из того, что там указали как мою собственность, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России, общаясь с аудиторией в режиме видеоконференции.

"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так кривенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж".

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-то там понапридумывали бы еще", - перефразировал президент фразу из "12 стульев".

Путин объяснил, что не смотрел фильм полностью.

"Я не смотрел этого фильма из-за отсутствия свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборку, которую мне помощники принесли", - сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фильм о "дворце Путина" "чушью и компиляцией".

Команда Навального обнародовала фильм вскоре после ареста политика, который вернулся в страну после лечения в Германии.

Согласно фильму Путин обладает роскошным дворцом на более чем 17 тыс. квадратных метров с вертолетной площадкой, виноградниками и даже собственным театром и подземной хоккейной площадкой.

По состоянию на 25 января фильм собрал уже более 86 млн просмотров на YouTube.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.

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