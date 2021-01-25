"Локдаун закончился - нелох родился": как соцсети поздравляли Зеленского с днем рождения

Реакцию соцсетей на это событие собрало Еспресо.TV.

Поэт Александр Ирванец отреагировал своим традиционным хокку.

Депутат Алексей Гончаренко забронировал для президента и председателя его Офиса комнату в одном из отелей Ростова-на-Дону.

Журналист УП Роман Кравец пожелал Зеленскому придерживаться собственных обещаний.

Художник Богдан Процишин представил президенту с желанным подарком после локдауну.

Екснардеп Игорь Лапин заметил, что Зеленский сфотографировался с российскими гантелями.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в очередном своем Мэми соединил торжественную дату и заседание «слуг народа».

Блогера Таня Микитенко дополнила пост президента о том, на какой возраст он себя чувствует.