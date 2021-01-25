"Локдаун закончился - нелох родился": как соцсети поздравляли Зеленского с днем рождения
Реакцию соцсетей на это событие собрало Еспресо.TV.
Поэт Александр Ирванец отреагировал своим традиционным хокку.
Депутат Алексей Гончаренко забронировал для президента и председателя его Офиса комнату в одном из отелей Ростова-на-Дону.
Журналист УП Роман Кравец пожелал Зеленскому придерживаться собственных обещаний.
Художник Богдан Процишин представил президенту с желанным подарком после локдауну.
Екснардеп Игорь Лапин заметил, что Зеленский сфотографировался с российскими гантелями.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий в очередном своем Мэми соединил торжественную дату и заседание «слуг народа».
Блогера Таня Микитенко дополнила пост президента о том, на какой возраст он себя чувствует.
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