"Челси" официально объявил об отставке главного тренера Лэмпарда

25 января, 2021, 13:36

Лондонский "Челси" прекратил сотрудничество с главным тренером Фрэнком Лэмпардом

Об этом сообщает официальный сайт " Челси ".

Лондонский "Челси" официально объявил об отставке 42-летнего специалиста. Боссы английского клуба недовольны выступлениями команды в чемпионате Англии по футболу после того, как летом 2020 года, потратили 247 млн евро на трансферы.

Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. Сейчас лондонцы занимают в чемпионате Англии девятое место и отстают от лидера - "Манчестер Юнайтед" - на 11 очков.

Команда Лэмпарда получила только 1 победу за последние 5 матчей.

12 января стало известно, что Роман Абрамович решил вернуть в "Челси" бывшего главного тренера Авраама Гранта.

25 января сообщалось, что руководство лондонского "Челси" приняло решение освободить Лэмпарда.

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