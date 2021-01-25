"Большая стройка": Укравтодор рассказал о результатах деятельности в 2020 году

25 января, 2021, 12:54

Всего в 2020 году Укравтодор отремонтировал 4056 км дорог, что обошлось в 82 млрд грн

Об этом пресс служба Укравтодора сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, всего в 2020 году построено и отремонтировано 4056 км дорог, обновлено 156 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведена поверхностная обработка еще на 476 км дорог.

Отмечается, что за год автомобильных дорог было построено и реконструировано 204,1 км. Капитальный ремонт был проведен на 499,3 км, текущий средний ремонт - 2 815,2 км, восстановлено верхних слоев - 538 км.

В 2020 году также было построено и реконструировано 13 искусственных сооружений. Капитальный ремонт был проведен на 33 сооружениях, текущий средний - на 54. Кроме того, за счет МФО было обновлено 58 сооружений.

Всего на обновление дорог и искусственных сооружений было потрачено 82 млрд грн, а на их эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн.