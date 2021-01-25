"Атлетико" уверенно победил "Валенсию" и упрочил лидерство в чемпионате Испании
25 января, 2021, 11:09
В 20-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" победил "Валенсию" со счетом 3: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Валенсии" удалось отличиться первой, Урош Рачич вывел свою команду вперед на 11-й минуте. Футболисты "Атлетика" сумели отреагировать на пропущенный мяч тремя голами. За "матрасников" отличились Жоау Фелиш, Луис Суарес и Корреа.
В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первую позицию, вслед идет "Реал" у которого на 7 очков и на 1 матч больше. "Валенсия" занимает четырнадцатое место и опережает зону вылета на 2 балла.
Чемпионат Испании
20-й тур
24 января
"Атлетико" - "Валенсия" 3: 1
Голы: Фелиш, 23 Суарес, 54, Корреа, 72 - Рачич, 11
- 24 января "Барселона" победила в гостях "Эльче" и приблизилась к "Реалу" на расстояние в 3 очка.
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