"Атлетико" уверенно победил "Валенсию" и упрочил лидерство в чемпионате Испании

25 января, 2021, 11:09

В 20-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" победил "Валенсию" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Валенсии" удалось отличиться первой, Урош Рачич вывел свою команду вперед на 11-й минуте. Футболисты "Атлетика" сумели отреагировать на пропущенный мяч тремя голами. За "матрасников" отличились Жоау Фелиш, Луис Суарес и Корреа.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первую позицию, вслед идет "Реал" у которого на 7 очков и на 1 матч больше. "Валенсия" занимает четырнадцатое место и опережает зону вылета на 2 балла.

Чемпионат Испании

20-й тур

24 января

"Атлетико" - "Валенсия" 3: 1

Голы: Фелиш, 23 Суарес, 54, Корреа, 72 - Рачич, 11

24 января "Барселона" победила в гостях "Эльче" и приблизилась к "Реалу" на расстояние в 3 очка.