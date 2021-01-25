 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"43 по паспорту, 30 в душе": Зеленский в свой день рождения похвастался фотографией из спортзала

"43 по паспорту, 30 в душе": Зеленский в свой день рождения похвастался фотографией из спортзала

25 января Президент Владимир Зеленский напомнил о своем дне рождения постом из спортзала в Instagram

Президент Владимир Зеленский сфотографировал зеркало и рассказал о своем дне рождения в Instagram, передает Еспресо.TV .

"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", - написал Зеленский.

  • Напомним, 25 января в Украине закончился режим усиленного карантина

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать