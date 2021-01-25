"43 по паспорту, 30 в душе": Зеленский в свой день рождения похвастался фотографией из спортзала
25 января, 2021, 12:01
25 января Президент Владимир Зеленский напомнил о своем дне рождения постом из спортзала в Instagram
Президент Владимир Зеленский сфотографировал зеркало и рассказал о своем дне рождения в Instagram, передает Еспресо.TV .
"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", - написал Зеленский.
- Напомним, 25 января в Украине закончился режим усиленного карантина
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