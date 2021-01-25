Путин назвал "опасными" акции протеста в поддержку Навального

25 января, 2021, 16:57

Президент России Владимир Путин назвал "опасными" акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального

"Все люди имеют право высказывать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - отметил он на встрече со студентами, пишет ТАСС.

Путин также сравнил акции протеста в России с событиями в США, когда сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки у здания Капитолия.

"Они же тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено?» - резюмировал президент.

В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

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