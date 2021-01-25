Приватизация госбанков: Международная финансовая корпорация получила возможность вхождения в капитал Укргазбанка

25 января, 2021, 16:40

Министр финансов Сергей Марченко, председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец и региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар подписали кредитное соглашение с возможностью вхождения корпорации в капитал Укргазбанка

Подписание соглашения состоялось во время церемонии, передает Еспресо.TV.

По словам исполняющей обязанности вице-президента IFC Стефани фон Фридебург, по условиям соглашения корпорация предоставит Укргазбанку кредит на сумму 30 млн евро сроком на пять лет с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале банка в размере до 20%.

Отметим, в настоящее время государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

Напомним, Украина и Всемирный банк подписали меморандум по поддержке приватизации государственного Укргазбанка.

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